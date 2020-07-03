2020/07/03 | 16:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرفا الرافدين والرشيد، الجمعة، عن مباشرتهما بتوزيع رواتب الموظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء من مصرف الرافدين إلى الموظفين بشأن الرواتب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نداء من مصرف الرافدين إلى الموظفين بشأن الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).