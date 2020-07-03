مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران

2020/07/03 | 16:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن مصرف الرافدين عن مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر حزيران عن طريق أدوات الدفع الإلكترونيوقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تمت المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف .وأشار الى ان صرف الرواتب يكون عن طريق بطاقة الماستر كارد والدفع اليدوي.

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