كشف جريمة قتل غامضة في أبو دشير واعتقال المتهمين

2020/07/03 | 16:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قائد شرطة بغداد وبعد حصول جريمة قتل غامضة في منطقة ابو دشير تمكن كادر مركز شرطة ابو دشير من التعمق بالتحقيق وجمع المبرزات الجرمية وتتحديد هوية المتهمين الذين اقدموا على ضرب الضحية مما افضى الى موته .

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