2020/07/03 | 16:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] فتح نادي الشرطة قنوت الاتصال مع اللاعب البحريني سيد ضياء من أجل تمثيل الفريق بمنافسات الموسم المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يقترب من صفقة بحرينية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يقترب من صفقة بحرينية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).