2020/07/03 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري عامٌ على أثر زواج ابنة ريما البكر، وإذا هيَ ذات يوم تملأ منزل أبيها عويلاً.



قالت بحضور والديها، أنها لم يعُد في وسعها تحمّل تصرفات سلفتيها، اللئيمتين والماكرتين.



إحداهما كانت هَدي، امرأة سلو، وهيَ تقريباً من عُمر ريما.



الأخرى، " مزيّن "، كانت الزوجة الثانية لشقيقه الأصغر، فَدو، لكنها لم تنجب برغم مرور سنوات على زواجهما.



لقد بدأت تكيد لامرأة جمّو منذ ظهور علامات حبل هذه بوليدها الأول، وكان بنتاً.



ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضعة أعوام ريما: الفصل الرابع عشر/ 1 - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضعة أعوام ريما: الفصل الرابع عشر/ 1 - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).