ظاهرة تخريب الآثار وإحراق المكتبات في تاريخ المسلمين - أحمد عصيد

2020/07/03 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد مناسبة هذا المقال ما حدث مؤخرا من تخريب نقوش صخرية وآثار تاريخية عريقة بمنطقة "الغشيوات" بجماعة "أمكالا" إقليم السمارة بالمغرب، من طرف شركة رخام يبدو أنها تحظى بحماية جهة نافذة، ويهدف المقال إلى إظهار أن الأمر لا يتعلق بصدفة من الصدف، لأن ما حدث ما فتئ يتكرر لمرات عديدة، ليس في المغرب فقط بل في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما يعني أنه سلوك نابع من ذهنية وتقاليد لها جذور في ثقافتنا، تَعتبر ال ......





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