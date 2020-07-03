تريبونة الظل...ملعب البركة.. - عبد السلام الزغيبي

2020/07/03 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي قلم/ عبد السلام الزغيبييعد ملعب البركة، لاحقا 24 ديسمبر، من أقدم الملاعب في ليبيا، وأقيم على أرض معسكر (كامبو مانيلي)، وافتتح رسمياً يوم 25 مارس 1945 بمباراة جمعت بين منتخب بنغازي ومنتخب الجيش البريطاني وانتهت بالتعادل (2-2) .شهد ملعب البركة ازهى عصور الكرة الليبية، فعلى ارضه جرت اجمل واقوى اللقاءات الرياضية، التي تميزت باللعب الجميل النظيف والتشجيع الراقي، تمتع بها جم ......





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