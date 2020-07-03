صحة اقليم كوردستان تضع شرطا لتخفيف الحظر وإعادة الدوام الرسمي

2020/07/03 | 16:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد محمد قادر المتحدث باسم وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، ان الاصابات بفيروس كورونا ماتزال مرتفعة، ولكنها تحت السيطرة، فيما حذر من انه اذا لم يلتزم السكان بالاجراءات الوقائية فسيخرج الوضع عن السيطرة.

وقال قادر في حديث لوكالة شفق نيوز في اجابة له عن تاثير الحظر الشامل في اربيل وبعض المناطق على السيطرة على الاصابات "تاثير الحظر يمكن ان نلاحظه بعد اسبوعين من الان"، مردفا "حاليا الاصابات مازالت مرتفعة ولكن الوضع تحت السيطرة والمستشفيات امتلأت بالاصابات".

واضاف "اذا لم يلتزم المواطنون بالاجراءات الوقائية فان الوضع سيخرج من السيطرة".

وفي اجابته عن سؤال بشأن الاقتراح لوزارة الصحة بتمديد حظر التجوال الشامل، قال "نحن لم نقترح لغاية الان باستمرار الحظر الشامل ولكن نقول ان رفع الحظر يجب ان يكون بالتدريج وليس رفعه دفعة واحدة"، موضحا انه يجب ان "يرفع الحظر عن الاسواق بالتدريج وحتى للدوائر الحكومية يتعين ان يكون تدريجيا حتى نتمكن من السيطرة على الوضع".

يشار الى ان الحكومات المحلية التابعة للمحافظات الاربع في اقليم كوردستان والادارتين المستقلتين "رابرين" و "كرميان" وغرف عملياتها قد فرضت مؤخرا اجراءات مشددة تمثلت بين فرض الحظر الشامل، وتعطيل الدوام الرسمي لغاية بداية الاسبوع المقبل للحد من انتشار الوباء.

وقررت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان الاسبوع الماضي توسيع صلاحيات غرف العمليات لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومات المحلية في المحافظات الاربع والادارات المستقلة بالاعلان عن تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر التجوال الشامل.

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