شعوبك في شرق البلاد وغربها؟؟

2020/07/03 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحميد ذرب… كأصحاب كهف في عميق سبات ؛قالها ألشاعر أحمد شوقي في خمسينيات ألقرن ألماضي؛شاعر أخر وصف ألحكام ألعرب قائلا!!لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي ولونار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ بالرماد!!.ألشاعر د.مصطفى جمال ألدين؛قال {لماذا هذه ألصواريخ فيكفيكم لقتل ألأرانب ألنشاب فهل نحن أبناء ألسبايا وكابل أعراب […]

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