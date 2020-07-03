علاج كورونا الحقيقي

2020/07/03 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /صادق فياض الركابي..الاخوة المتابعين اقسم عليكم بكل من تعتقدون بقدسيته واقبل اياديكم ان تقرءوا ما سأكتبه الان وان تتفكروا فيه ولو لحظة واحدة ” ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ “.ان كورونا وباء وبلاء وابتلاء وهو قد اصاب البشرية بأجمعها ولكل شعب ولكل امة سبب له وعلاج […]

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