الدواعش اخطر على العراق من كورونا

2020/07/03 | 16:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وسم (هاشتاغ) #اعدام_الارهابيين_لاخروجهم في العراق الى الترند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك حيث طلب الناشطون توخي الحذر من الافراج عن ا...

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