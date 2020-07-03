مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: نقص حاد بمواد مختبر فحص الكورونا في الناصرية

2020/07/03 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف مصدر طبي في ذي قار، اليوم الجمعة، عن وجود نقص حاد في مواد المختبر الخاص بفحص كورونا، حيث نفذت اليوم الكتات الخاصة بفحص المصابين.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، أن “هناك نقص حاد ونفاذ في مواد المختبر الخاصة بكورونا، والفحص الحالي قليل جدا ولحالات نادرة، وهذا ما قد يسبب لنا مشاكل […]

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