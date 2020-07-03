المشتركة: بغداد مؤمنة والعمليات الامنية تستهدف خلايا نائمة

2020/07/03 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة أن العاصمة بغداد مؤمنة بالكامل فيما اشارت الى ان العمليات الامنية تستهدف خلايا ارهابية نائمة.

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