فيديوان .. قصف مروحي تركي يستهدف شمال اربيل ويتسبب بحرائق

2020/07/03 | 16:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الجمعة ان مروحية تابعة للجيش التركي قصفت بالصواريخ شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، ان الجيش التركي استهدف بقصف جوي اطراف قرية "برميزه" في منطقة برادوست بشمال اربيل .

وذكر الشهود ان القصف تم بمروحية مقاتلة مما اسفر عن نشوب حرائق في المراعي الطبيعية باطراف القرية المذكورة.

شنّت المقاتلات الحربية التركية في وقت سابق من اليوم ضربات جوية استهدفت بها قرية ومرتفعات جبلية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ 21 حزيران، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم واستدعاء الحكومة العراقية سفير تركيا لدى بغداد لأكثر من مرة.

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