الصحة العراقية تسجل 102 حالات وفاة بكورونا و2312 اصابة جديدة في البلاد

2020/07/03 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (12176 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (579861 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2312) أصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 485بغداد / الكرخ 241مدينة الطب 40النجف الأشرف 96السليمانية 177أربيل 73دهوك 4كربلاء 122كركوك 76ديالى 31واسط 92بابل 195البصرة 221ميسان 110الديوانية 92ذي قار 118الأنبار 6صلاح الدين 85المثنى 48

- الشفاء: 1688 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 323بغداد الكرخ 396مدينة الطب 5النجف 59السليمانية 26أربيل 56دهوك 4كركوك 48كربلاء 162ديالى 35البصرة 158ميسان 109بابل 48ذي قار 51الديوانية 180الأنبار 15صلاح الدين 13

- الوفيات 102 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 15بغداد الكرخ 13النجف 1السليمانية 8أربيل 2كربلاء 4كركوك 6ديالى 3واسط 5البصرة 9ميسان 9بابل 5ذي قار 15الأنبار 2المثنى 1صلاح الدين 4

مجموع الأصابات : 56020مجموع حالات الشفاء : 29600الراقدين الكلي: 24158الراقدين في العناية المركزة: 338مجموع الوفيات: 2262

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالجمعة 3 تموز 2020

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