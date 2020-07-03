2020/07/03 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي في تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، اليوم الجمعة، إن السنة يتعرضون لحملات اجتثاث ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكربولي: معتقلونا في السجون بتهم كاذبة ومطلقو الكاتيوشا أبرياء بعد مسك اليد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكربولي: معتقلونا في السجون بتهم كاذبة ومطلقو الكاتيوشا أبرياء بعد مسك اليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).