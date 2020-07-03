اندلاع حريق داخل مطار المثنى في بغداد و12 فرقة اطفاء تتوجه لمكافحته

2020/07/03 | 17:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، اندلاع حريق داخل مطار المثنى في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع في حشائش متيبسة داخل مطار المثنى بالعاصمة بغداد خلف العمارات السكنية الحديثة مقابل الوزراء".

وأضاف أن "12 فرقة اطفاء توجهت للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن الابنية القريبة".

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن سكنية، وتجارية وصناعية وفي الاسواق والبنايات والمؤسسات الحكومية اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارت.

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