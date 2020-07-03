أمير قطر والرئيس التركي يؤكدان عزمهما على تطوير العلاقات لتعاون أكثر

2020/07/03 | 17:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، بأول زيارة خارجية للأخير منذ بدء تفشي كورونا.

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