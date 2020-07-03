رسمياً.. سيف سلمان ينضم لزاخو

2020/07/03 | 17:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي زاخو، مع اللاعب الدولي السابق سيف سلمان لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

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