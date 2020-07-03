النائب جمال كوجر: لا توجد سيولة نقدية لدى الحكومة لصرف رواتب الموظفين

2020/07/03 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت اللجنة المالية النيابية، أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين، مؤكدة ان قانون الاقتراض والإجراءات التي تبعته تسببت في تأخر الصرف.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن الحكومة لا توجد لديها سيولة نقدية لصرفها كرواتب للموظفين، إذ لم تكن في الخزينة المالية غير ثلاثة ترليونات دينار.

وأوضح ان الحكومة توعز بصرف الرواتب منذ الثامن عشر من كل شهر لتصل الرواتب الى الوزارات ودوائر الدولة والمواطنين مع نهاية الشهر، لافتا الى ان البرلمان صوت على قانون الاقتراض يوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي وصادق عليه رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبعده صادف يوم عطلة رسمية، وهو ما أخر عملية الاقتراض وصرف الرواتب.

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