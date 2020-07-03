العراق يسجل أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا


العراق يسجل أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/07/03 | 17:15 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق. 

قالت الوزارة في موقفها الوبائي الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12176 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (579861)". 

أضافت الصحة "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2312) إصابة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   485

بغداد / الكرخ     241

مدينة الطب        40

النجف الأشرف    96

السليمانية           177  

أربيل                73 

دهوك               4                   

كربلاء             122

كركوك              76 

ديالى                31

واسط                92  

بابل                195              

البصرة             221

ميسان              110 

الديوانية             92 

ذي قار             118  

الأنبار               6 

صلاح الدين       85

المثنى                48 

- الشفاء:  1688  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   323  

بغداد الكرخ     396 

مدينة الطب      5       

النجف           59 

السليمانية      26           

أربيل          56 

دهوك          4        

كركوك      48

كربلاء        162  

ديالى          35  

البصرة       158

ميسان        109   

بابل           48  

ذي قار        51

الديوانية      180   

الأنبار          15 

صلاح الدين  13 

- الوفيات  102     حالة  وكما يلي:

بغداد الرصافة   15  

بغداد الكرخ     13

النجف            1

السليمانية       8 

أربيل            2          

كربلاء          4

كركوك         6  

ديالى            3  

واسط          5 

البصرة        9 

ميسان         9

بابل          5  

ذي قار        15 

الأنبار        2    

المثنى        1 

صلاح الدين       4  

  مجموع الإصابات :  56020مجموع حالات الشفاء : 29600الراقدون الكلي:   24158   الراقدون في العناية المركزة:  338مجموع الوفيات:   2262

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