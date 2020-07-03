2020/07/03 | 17:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

قالت الوزارة في موقفها الوبائي الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (12176 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (579861)".

أضافت الصحة "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2312) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 485

بغداد / الكرخ 241

مدينة الطب 40

النجف الأشرف 96

السليمانية 177

أربيل 73

دهوك 4

كربلاء 122

كركوك 76

ديالى 31

واسط 92

بابل 195

البصرة 221

ميسان 110

الديوانية 92

ذي قار 118

الأنبار 6

صلاح الدين 85

المثنى 48

- الشفاء: 1688 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 323

بغداد الكرخ 396

مدينة الطب 5

النجف 59

السليمانية 26

أربيل 56

دهوك 4

كركوك 48

كربلاء 162

ديالى 35

البصرة 158

ميسان 109

بابل 48

ذي قار 51

الديوانية 180

الأنبار 15

صلاح الدين 13

- الوفيات 102 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 15

بغداد الكرخ 13

النجف 1

السليمانية 8

أربيل 2

كربلاء 4

كركوك 6

ديالى 3

واسط 5

البصرة 9

ميسان 9

بابل 5

ذي قار 15

الأنبار 2

المثنى 1

صلاح الدين 4

مجموع الإصابات : 56020مجموع حالات الشفاء : 29600الراقدون الكلي: 24158 الراقدون في العناية المركزة: 338مجموع الوفيات: 2262

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة تحذر العراقيين: لدينا أسرة وبلازما..



لا تستمعوا إلى "المتطفلين"

الموقف الوبائي: مؤشر "كورونا" يقترب من 54 ألف إصابة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أكثر من 2300 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).