تجمع ” فنانو العراق ” يدعو المؤسسات الثقافية والاعلامية بالرد على اساءة الشرق الاوسط بحق المرجع السيستاني

2020/07/03 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا تجمع ” فنانو العراق” ، اليوم الجمعة، المؤسسات الثقافية والقنية والاعلامية بالرد على صحيفة الشرق الاوسط التي اساءت بحق المرجع الديني السيد علي السيستاني”.وذكر بيان للتجمع تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ، ” في الوقت الذي يتطلع فيه العراق الى بناء علاقات دبلوماسية متينة أساسها المشتركات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والثقافية والسياسية […]

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