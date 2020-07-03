بشرى سارة للموظفين العراقيين

2020/07/03 | 17:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لمصر الرافدين اليوم الجمعة انه تمت المباشرة في توزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر حزيران عن طريق ...

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