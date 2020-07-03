ضبط تسع عبوات ناسفة بقضاء شنگال

2020/07/03 | 17:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال اعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم امس الخميس الموافق 2/7/2020 عن ضبط تسع عبوات ناسفة، من مخلفات داعش، جنوب قضاء شنكال غرب محافظة نينوى.وبناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الستين الفرقة عشرين عملية بحث وتفتيش في قرية كنروفي التابعة لقضاء سنجار حيث نتج عن …

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