لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، منظمة UPP الإيطالية تقييم محاضرة توعوية حول الزواج المبكّر

2020/07/03 | 17:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى أقامت منظمة (جسر إلى – UPP الإيطالية) ضمن مشروعيها معًا للسلام – مشروع نساء، محاضرة توعوية حول الزواج المبكر لمجموع من الشباب من الذكور والاناث بأعمار (15 الى 30 عام) و بحضور أكثر من 70 شاب وشابة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 1 تموز 2020، والتي قدمها لهم كادر مشروع نساء المختص …

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