الغنام يؤكد رفع الحظر بالأنبار خلال ساعات ويشيد بالجهات المتصدية للأزمة ومواطني المحافظة

2020/07/03 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، ان حظر التجوال الجزئي بالمحافظة سيرفع خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الغنام في تصريح، ان الساعات المقبلة ستشهد إعلان رفع حظر التجوال الجزئي داخل المحافظة، مع مراعاة تطبيق شروط الوقاية من فيروس كورونا، مشيدا بجهود رجال الجيش والقوات الأمنية والعاملين بالقطاع الصحي، والحكومة المحلية في الأنبار، إضافة الى صبر مواطني المحافظة، فيما ختم الغنام تصريحه بالقول، إن الجميع سيتجاوزون معا الأزمة الراهنة.

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