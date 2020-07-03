وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على إرهابيين في نينوى والأنبار

2020/07/03 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

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القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين في محافظتين وكدس للعتاد في محافظة ثالثة.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان، إنها ألقت القبض على ثمانية مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، كما ألقت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على ستة مطلوبين وفق أحكام ذات المادة، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

وفي ذات السياق ضبطت مفارز الوكالة وكرا تابعا لعصابات داعش الإرهابية يستخدم لصناعة العبوات الناسفة في قرية الكيف التابعة لقضاء الدبس بكركوك.

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