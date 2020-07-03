2020/07/03 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلن تضامنها مع العراق وتعدُّ تركيا مصدر عدم استقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعلن تضامنها مع العراق وتعدُّ تركيا مصدر عدم استقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).