2020/07/03 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طريقة علاج جديدة وطبيب آخر ظهر على الساحة العراقية مؤخرًا مصدرا نصائح وطرقية علاج ووقاية من فيروس كورونا، لينضم إلى سلسلة الأطباء الذين خرجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببروتوكولات غريبة بشأن العلاج من الوباء، والذين تميزوا بالتقليل من خطر الوباء في نفوس المصابين والناس بشكل عام.أمجد الخفاجي، طبيب اخصائي مفاصل، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلقة جديدة لمسلسل “الأطباء الخارجيين”: اخصائي يشغل مواقع التواصل بطريقة “غريبة” للوقاية وعلاج كورونا.. وينبه الصحة العالمية لملاحظة لم يشهدها غير العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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