2020/07/03 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يعد معدن الزنك من المعادن المهمة للجسم ويؤدي نقصانه إلى الإسهال وتساقط الشعر ومشاكل في الجلد والعين، بالإضافة إلى ضعف في المناعة، لذلك من الضروري الحفاظ على مستوى جيد منه في الجسم.ويشار إلى أن نقص معدن الزنك في الجسم يؤدي إلى وفاة ما لا يقل عن 800 ألف طفل سنويا، ويسبب نقصه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معدن الزنك وفوائده ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معدن الزنك وفوائده ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).