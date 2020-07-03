قائد عمليات الأنبار:الساعات المقبلة ستشهد رفع الحظر الجزئي

2020/07/03 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء ناصر الغنام،اليوم الجمعة، أن الساعات المقبلة تشهد رفع حظر التجوال الجزئي في المحافظة.وقال الغنام في بيان “ساعات وتعلن الأنبار عن رفع حظر التجوال الجزئي داخل المحافظة، مع مراعاة تطبيق شروط الوقايا من فيروس كرونا”.وأضاف، “عاشت جهود رجال الجيش والقوات الامنية وابطال الجيش الابيض والحكومة المحلية في الأنبار، كما نقف احتراما لوعي وصبر المواطنيين في الانبار”، مؤكداً “سنتجاوز معا هذة الازمة”.

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