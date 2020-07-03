154 وفاة بكورونا في إيران.. والإصابات اليومية لا تزال مرتفعة

2020/07/03 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة تسجيل 154 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة يومية ما زالت مرتفعة بعد الإعلان عن أكبر عدد وفيات يومية مطلع الأسبوع.وقالت الناطقة باسم الوزارة سيما سادات لاري خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن حوالي 2566 إصابة جديدة سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 235429 مع 11260 وفاة.وأعلنت السلطات عن تسجيل 162 وفاة الاثنين، وهو العدد اليومي الأعلى للوفيات بكورونا في إيران منذ الإعلان عن أولى الإصابات في منتصف شباط/فبراير الماضي.وتظهر الأرقام الرسمية منحى تصاعدياً في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة المؤكدة في الأشهر الماضية، بعدما كانت إيران قد سجلت في مطلع أيار/مايو أدنى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس.

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