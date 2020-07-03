الحشد الشعبي يعلن نتائج عمليات تأمين شمال بغداد

2020/07/03 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، الحصيلة النهائية لعمليات تأمين شمال بغداد - الطارمية.

وقال الحشد في بيان، إن "عمليات تأمين شمال بغداد_ الطارمية: (القوات المشاركة)، الحشد الشعبي الألوية ( 42 _ 43 _ 12 ) وقوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد والرد السريع والاتحادية بإسناد جوي عراقي".

وأضاف، "أهداف العملية هي ملاحقة بقايا العصابات الارهابية القبض على المطلوبين قضائيا وتعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء الخروقات الامنية وحماية مصالح المواطنين"، مبينا أن "الحصيلة النهائية هي إكمال عملية المسح والتفتيش للأفراد والمنازل، تأمين مركز قضاء الطارمية، العثور على مخبأ تحت الأرض لتخفي المجاميع الإرهابية، القبض على عدد من المطلوبين وتسليمهم إلى قيادة عمليات بغداد".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن آمر اللواء 42 في الحشد الشعبي، علي الجبوري، الجمعة (03 تموز 2020)، العثور على معسكر تحت الأرض في قضاء الطارمية شمالي بغداد، تابع لتنظيم داعش، ويستخدم لعمليات التدريب والايواء.

ونقل موقع الحشد الشعبي عن الجبوري، قوله، إن &

بغداد اليوم- خاص

نفى المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، آرام بالاتي ، الجمعة (02 تموز 2020)، انتشار قوة عسكرية عراقية من خارج إقليم كردستان على الشريط الحدودي مع تركيا.

وقال بالاتي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم _ بغداد

أحبط الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تعرضاً لعصابات داعش الإرهابية على قضاء بلد جنوبي مدينة سامراء.

وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 41 بالحشد تصدت لتعرض عناصر داعش على منطقة تل الذهب في ن

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