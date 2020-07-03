2020/07/03 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرشيد يعلن صرف رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلن مصرف الرشيد، الجمعة، رفع رواتب الموظفين لشهر حزيران والموطنة رواتبهم لدى المصرف.
وقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرشيد يعلن صرف رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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