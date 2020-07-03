صحة النجف تعلن التوزيع الجغرافي لـ 96 اصابة بكورونا سجلت اليوم

2020/07/03 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي لـ96 حالة اصابة بفيروس كورونا سجلتها ...





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