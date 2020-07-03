الخفاجي: بغداد مؤمنة بشكل كامل ضد أي تهديد إرهابي

2020/07/03 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، ان العاصمة بغداد مؤمنة بشكل كامل ضد أي تهديد إرهابي.

وأوضح الخفاجي في تصريح، ان لدى القوات الامنية إمكانيات وقدرات وقوات كافية، للتصدي لأي تهديد إرهابي، مبينا ان تلك القوات لا تتحرك بالمجهول، بل وفق التقديرات والمعلومات الاستخبارية الدقيقة، والتي يتم على ضوئها القيام بعملية تنشيط بين القوات، واختيار نوع القوات ونوعية السلاح وعملية استخدامها والأماكن التي يتم اختيارها لتنفيذ العمليات.

وأضاف الخفاجي ان المعلومات الاستخبارية أكدت أن العمليات السابقة من أبطال العراق المرحلتين الثانية والثالثة، التي بدأت في كركوك وشمالي ديالى وشرقي صلاح الدين وسامراء، أدت الى هروب بعض الإرهابيين إلى مناطق شمالي بغداد، وهي مناطق تكون صعبة نوعاً ما جغرافياً لكثرة الأشجار.

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