2020/07/03 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، اليوم الجمعة، دائما ما تتطاول صحيفة الشرق الاوسط السعودية على اعراف وتقاليد واسماء مقدسة لدى الشعب العراقي السيد السيستاني هو رمز وطني قبل ان يكون رمز شيعي وافاد الكناني في حديث لـ”العهد نيوز”، ” هذه التجاوزات بسبب تشظي الموقف داخل العراق الذي اعطى امثال هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردا على اساءة صحيفة سعودية.. الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: السيستاني رمز وطني قبل ان يكون شيعي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردا على اساءة صحيفة سعودية.. الصادقون النيابية لـ”العهد نيوز”: السيستاني رمز وطني قبل ان يكون شيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).