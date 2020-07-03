ناشطون ينتقدون اساءة صحيفة الشرق الاوسط السعودية بحق السيد السيستاني

2020/07/03 | 17:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز انتقد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، ما اقدمت عليه صحيفة الشرق الأوسط السعودية من اساءة الى المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني بكاركاتير “مشين”.وطالب الناشطين بموقف صريح من الجهات العليا في العراق لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والرادعة لكل من يحاول الاساءة الى المرجعية الدينية.وكانت صحيفة الشرق الاوسط السعودية قد […]

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