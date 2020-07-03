مكائد مفضوحة لستر عنصرية الصهيونية وجرائم الاحتلال - سعيد مضيه

2020/07/03 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه تكرر عبر التاريخ ان تقف قوى التقدم مترددة عن الحسم تراعي في ذلك قيم العدالة والإنسانية فيكون ترددها فرصة لقوى االتخلف تنقض وتبطش وتطيح بقوى التقدم.



قوى الرجعية تبطش بشراسة، لا تتردد ولا تقيم وزنا لقيم إنسانية وتكون لها الغلبة مؤقتا، لتتكرر الدورة.



هكذا انتكست الثورات التحررية عبر التاريخ.



وهكذا اطيح بجيريمي كوربين وفشلت تجربة لأخذ بريطانيا في توجه ديمقراطي بعيد عن الغزو الاستعماري .كينيث سوري ......





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