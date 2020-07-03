المفوضية الأوربية تعتمد أول دواء لمعالجة كورونا

2020/07/03 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت المفوضية الأوربية، اليوم الجمعة، باستخدام عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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