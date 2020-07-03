الصحة تسجل 2312 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1688 حالة

2020/07/03 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما سجلت 1688 حالة شفاء.

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