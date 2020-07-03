عمليات بغداد: تدمير مضافات والقبض على ارهابيين شمالي بغداد

2020/07/03 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تدمير خمس مضافات والقبض على ثلاثة مطلوبين وتفكيك ٧ عبوات والعثور على اسلحة خفيفة في اليوم الثاني من العملية الامنية الواسعة التي انطلقت في مناطق شمال بغداد.وقالت القيادة في بيان في بيان تلقته المعلومة انه “اليوم الثاني من العملية الامنية التي انطلقت باشراف مباشر من قبل قائد عمليات […]

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