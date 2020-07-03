صور .. السلطات تحبط عملية تهريب حيوانات من إيران الى العراق

2020/07/03 | 18:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احبطت السلطات الامنية العراقية يوم الجمعة عملية تهريب حيوانات الفية من الجانب الايراني الى محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

وقالت السلطات في بيان ان قوة من دوريات المجموعة الثانية امرية حرس حدود السواحل وبالتعاون مع شعبة استخبارات الامرية تمكنت فجر اليوم من إلقاء القبض على شخص عراقي الجنسية يقود "ستوته" و ضبط معه مواد مهربة عبارة عن اقفاص بكميات كبيرة من ( طيور البلابل ) مع مجموعة من حيوانات الماعز اثناء تهريبها من الجانب الايراني الى الجانب العراقي في منطقة المعامر.

واوضحت السلطة العملية وفق معلومات استخبارية ونصب كمين بحري وبري وسوف تتخذ الاجراءات القانونيه بالتسليم الى الجهات المختصه .

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