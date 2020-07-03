2020/07/03 | 18:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ميسان يحمل وزارة النفط مسؤولية تردي الكهرباء في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ميسان يحمل وزارة النفط مسؤولية تردي الكهرباء في المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ميسان يحمل وزارة النفط مسؤولية تردي الكهرباء في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).