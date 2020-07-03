الحشد والجيش ينفذان عملية استباقية في صحراء البغدادي بمحافظة الأنبار

2020/07/03 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..نفذ الحشد الشعبي بالتعاون مع الجيش، الجمعة عملية تفتيش استباقية في صحراء البغدادي بمحافظة الانبار.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته المعلومة ان قوة مشتركة من الفوج الثاني لناحية البغدادي بالحشد واللواء ٢٧ التابع للفرقة السابعة في الجيش شرعت بتفتيش منطقة المزاهر ومنطقة زعزوع التابعة لصحراء البغدادي بعد ورود معلومات استخبارية.واضاف ان القوة المشتركة […]

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