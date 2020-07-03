إصابة ضابط ومنتسبين بمواجهات مسلحة في اكبر اسواق أربيل

2020/07/03 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل ، اليوم الجمعة، إصابة ضابط ومنتسبين إثنين بمواجهات مسلحة مع مطلوبين داخل احد اكبر الاسواق بالمحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوات الشرطة واثناء تنفيذها الواجب الرسمي للحفاظ على الامن في سوق القيصرية التي تعد من الاماكن المهمة جدا لاحتوائها ثروة طائلة للمواطنين خاضت […]

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