قيادي بالحشد الشعبي يكشف عن اسلحة حديثة يحصل عليها داعش من جهات مختلفة بديالى

2020/07/03 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي، صادق الحسيني، الجمعة، عن اسلحة حديثة يحصل عليها تنظيم داعش من جهات مخ...





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