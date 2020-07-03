المنافذ الحدودية تعلن ضبط 12 حاوية بإجازة استثمار منتهية

2020/07/03 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط (12) حاوية بإجازة استثمار منتهية سببت هدراً ب...





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