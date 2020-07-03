لبنان.. رسالة مؤثرة من خمسيني قبل انتحاره

2020/07/03 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

هزت قضية انتحار رجل خمسيني في منطقة الحمرا بالعاصمة اللبنانية، اليوم الجمعة، الشارع اللبناني، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد.وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور ​انتحار​ الرجل بالقرب من أحد المقاهي في منطقة الحمرا في ​بيروت​، حيث لفتت وسائل إعلام لبنانية إلى أنه أطلق النار في فمه، تاركا رسالة مؤلفة من سجله العدلي، حيث كتب عليه: "لا حكم عليه"، مضيفا بخط يده: "أنا مش كافر بس الجوع كافر".

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع لافت عن 3383 حالة في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 201801 حالة.

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت قوى الأمن الداخلي في لبنان، بيانا بشأن الطفل السوري الذي انتشر مقطع فيديو يوثق تعرضه للاغتصاب من قبل مجموعة من الشباب اللبنانيين، مما أثار حالة من الغضب.

وأوضح بيان قوى الأمن الداخلي في لبنان، أنه تم الاستماع إلى الطفل

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الجمعة (3 تموز 2020)، استقالة رئيس الوزراء إدوارد فيليب من منصبه.

وقال قصر الاليزيه في بيان، إن "فيليب سيتعامل مع الشؤون الحكومية حتى يتم تعيين حكومة جديدة".

وبحسب "رويترز"، تأت

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