أزمة لبنان الاقتصادية تدخل مرحلة خطرة.. أكثر من حالة انتحار خلال 24 ساعة فقط!

2020/07/03 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقدم شابان في لبنان اليوم الجمعة على الانتحار في تطور خطير لاثار الازمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.وقالت وسائل اعلام لبنانية إن “شابًا انتحر في منطقة الحمرا وسط بيروت، مشيرة إلى أن “الشاب أقدم على إطلاق النار في فمه”.إنتحار شاب بالقرب في شارع الحمرا-#بيروت عبر إطلاق النار على نفسه وقد […]

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